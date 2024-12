MONTALTO DI CASTRO - È rientrato nella sua Maremma, pronto a mettere al servizio dei suoi ospiti nuove conoscenze, acquisite grazie alla esaltante esperienza sanremese.

Si è chiuso infatti un febbraio incredibile per il dottor Nazzareno Bartolaccini, il fisioterapista di Pescia Romana diventato punto di riferimento dei vip del Festival di Sanremo.

Anche quest’anno Bartolaccini è stato protagonista durante il Festival nell’area benessere Dream massage della Somnia Aura spa del Grand Hotel Des Anglais. Qui ha avuto modo di seguire gli allievi del master “massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi” a cura del professor Serra, di cui è stato nel 2023 studente, ed ora grazie alla professionalità e alla dedizione dimostrata è diventato docente e tutor.

Il suo doppio ruolo gli ha permesso di vivere questa esperienza con ancor più intensità e passione. Non solo insegnando i trucchi del mestiere agli allievi del master, ma anche e soprattutto apprendendo da colleghi e allievi, in quello che è lo scambio multidisciplinare sanremese.

Il meglio del benessere europeo è arrivato infatti a Sanremo per mettere in campo le proprie competenze e fonderle con quelle dei colleghi. Bartolaccini ha fatto tesoro di tutta questa esperienza per riversarla ora nella sua attività presso il suo studio fisioterapico a Pescia Romana nel cuore della Maremma: il Kansha Shite.

«Sanremo è sempre un’esperienza incredibile - racconta Nazzareno Bartolaccini - I giorni sembrano infiniti, tante le emozioni che si provano nell’arco di quelle ore. Ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con diversi operatori del settore; e aver ricevuto un doppio ruolo di tale prestigio durante il master mi ha riempito d’orgoglio. Sono stato tutor e docente del master che ha visto arrivare a Sanremo i 10 migliori alunni del benessere europeo. Spero che la mia figura per loro sia stata di supporto in questa fantastica, quanto difficile esperienza come quella di un grande evento, forse il più grande in Italia che è Sanremo».

«Personalmente - dice Bartolaccini - mi porterò dietro per sempre il ricordo di questa squadra fortissima, di amicizie nate e consolidate, di lezioni date e ricevute, delle risate e dei momenti di riflessione e approfondimento e di incontri bellissimi che ti restano impressi nell’anima».

«Ho conosciuto donne bellissime - racconta - dal carisma travolgente come la meravigliosa ex Miss Italia Manila Nazzaro, la stupenda Natalie Caldonazzo, o la dolcissima attrice hot Malena. Donne incredibili, con carriere diverse tra loro ma accumulate da una bellezza interiore visibile ad occhio nudo. Offrire le mie consulenze in un contesto così vibrante e stimolante è stato per me un onore»

