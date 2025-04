TARQUINIA - «Divenuta ormai una manifestazione storica con le sue 19 edizioni, il DiVino Etrusco dimostra ogni anno le potenzialità di una promozione territoriale capace di unire vino, cultura e spettacolo alla storia dei luoghi” . Lo ha detto il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti nel corso della presentazione, in anteprima nei nuovi spazi del Padiglione Lazio a Vinitaly 2025, lo scorso 8 aprile, della 19esima edizione del DiVino Etrusco, l’attesa manifestazione che animerà il centro storico di Tarquinia da giovedì 21 a domenica 24 agosto e da giovedì 28 a sabato 30 agosto 2025. Saranno oltre 40 le cantine partecipanti e più di 90 i vini in degustazione, provenienti dalle città dell'antica Dodecapoli etrusca: per il Lazio oltre Tarquinia, Cerveteri, Veio, Vulci, Bolsena; per l’Umbria Orvieto e Perugia; per la Toscana Chiusi, Cortona, Arezzo, Volterra e Piombino. A tutto ciò si aggiunge il pluripremiato brandy di Tarquinia.

L’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, ha sottolineato l’importanza della rassegna, definendola tra le più significative del Lazio. Ha inoltre confermato la sua presenza all’inaugurazione.

Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, presidente della Commissione regionale Agricoltura e Ambiente, ha evidenziato i molteplici aspetti che rendono Tarquinia una città unica, capace di mantenere un equilibrio virtuoso tra agricoltura e turismo. Alla presentazione hanno partecipato anche il commissario straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa, il direttore artistico del DiVino Etrusco, l’enogastronomo Carlo Zucchetti, e una delegazione del Comune di Tarquinia.

L’edizione 2025 si preannuncia ricchissima: sette giorni in cui il vino tornerà a raccontare l’antica storia di alleanze commerciali nate con gli Etruschi e oggi rinnovate attraverso il calice. Il percorso di degustazione sarà arricchito da street food, show cooking, musica dal vivo, artisti di strada e mostre, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra i luoghi più suggestivi della città. Nell’ambito della presentazione del DiVino Etrusco è stata illustrata la terza edizione di “Degustazione DeWine”, un format dedicato alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del Lazio interamente sovvenzionato da Arsial.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del Mic, Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, a conferma delle importanti sinergie istituzionali messe in campo per il successo dell’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA