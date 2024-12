«La persona e le sue relazioni, economia e lavoro, natura e rispetto dell’ambiente». Sono le tre linee guida che perseguirà la Diocesi di Viterbo per il Giubileo nelle sue iniziative e che sono state enunciate ieri mattina nell’ambito della nuova iniziativa “Un caffè col vescovo”, voluta da monsignor Orazio Francesco Piazza con i giornalisti per un colloquio più diretto e proficuo. Nell’occasione il vescovo ha parlato del trasporto del corpo di Santa Rosa (non solo il cuore) il 2 settembre, dei lavori per la ricerca del corpo di papa Alessandro IV, dell’apertura della cappella di Papa Giovanni XXI (in collaborazione con le istituzioni portoghesi) e del nuovo coordinamento delle confraternite voluto dalla Diocesi di Viterbo.

Due le priorità di tutta l’azione del vescovo Piazza e un auspicio: «fare sinergia di tutte le grandi potenzialità del territorio troppo frammentate, coinvolgere i giovani troppo assenti dalle associazioni di volontariato e prego che sia l’anno nuovo nella misura in cui voi siete pronti a viverlo».

«E’ importante poterci ritrovare insieme per farci gli auguri e il punto della situazione - ha detto Piazza -. Sul trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa precisiamo con chiarezza che è gestito dal Comune e dai Facchini, decidono in base alle possibilità e condizioni loro. Io vivo le manifestazioni nel rispetto delle responsabilità dei ruoli, il Trasporto speciale è avvenuto sempre con la presenza del Santo Padre. In un anno intenso come questo andare a formulare solo la richiesta della presenza del Papa è pedestre, il Santo Padre non ha detto no ma io dal basso non mi sentirei proprio di fare la richiesta per un anno giubilare così intenso. La Diocesi darà rilevanza al trasporto di settembre in chiave giubilare facendo precedere il trasporto della Macchina da quello del corpo fatte salve tutte le valutazioni sulla sua reale fattibilità. Ci sono ricognizioni e autorizzazioni necessari».

Sul fronte Giubileo Piazza ha precisato che «da parte nostra c’è l’impegno per gemellaggi con Diocesi e parrocchie per l’accoglienza e l’accompagnamento di giovani che vanno a Roma: il numero dei soggetti coinvolti sarà notevole con disponibilità nelle foranie. Io vivrò un Giubileo itinerante, ci sarà una tenda installata a Viterbo e un cammino giubilare in tutte e 6 le zone della Diocesi di Viterbo. Ricordo il Giubileo a Roma della Diocesi di Viterbo con l’evento del 15 febbraio e la preparazione nelle cattedrali di tutta la Diocesi che, con decreto, ho indicato con i focus sulla persona e le sue relazioni, sulle realtà economico-lavorative e su natura e ambiente. Il 30 aprile ci sarà una giornata sul lavoro con inviti ai rappresentanti del mondo economico. La prospettiva è in chiave spirituale e relazionale».

Monsignor Piazza, poi, ha ammesso che «all’inizio pensavo che in 5-6 mesi avrei avuto il polso della situazione dei 35 Comuni della Diocesi, invece in due anni ancora ci sto lavorando. Voglio raggiungere tutti e, in ogni Comune, sono andato almeno 2 o 3 volte. Lentamente sto incontrando tutti i sindaci e i consigli comunali, dopo le feste incontrerò i sindaci dell’alto Lazio. Sono proiettato a sostenere con entusiasmo questo territorio, amabilissimo, in cui mi sono sentito accolto e coinvolto. Ci sono piccoli comuni che rischiano il totale spopolamento, sono tutti borghi meravigliosi e persone che li amano: il limite è quando si chiudono le relazioni e non si parlano le comunità. Ho letto l’articolo sul problema delle scuole, occorre creare reti di servizi che permettano ai territori che si spopolano di avere strutture. Ho invitato le parrocchie più abbienti ad aiutare quelle più povere». Sulle ormai note ricerche del corpo di Papa Alessandro IV il vescovo ha detto che «il giardino nasconde una delle realtà più originali di Viterbo e stiamo lavorando per una futura fruizione completa del museo diffuso di Colle del Duomo con il giardino. Viterbo va proiettata nel futuro ma preservando ciò che è. Sul tema della tomba di Papa Alessandro IV c’è un accordo di collaborazione con l’Unitus. La notizia è che si aprirà la cappella di Papa Giovanni XXI con la collaborazione delle istituzioni portoghesi».

Il vescovo Piazza sente molto la necessità di valorizzare la storia e l’identità viterbese con il conclave e la storia dei papi e, proprio sul conclave, ha scritto l’introduzione di un testo. Sul fronte sociale «serve come primo obiettivo rispondere al disagio, la realtà ecclesiale se non fosse attenta a questo non servirebbe a niente. Sollecitare i giovani alla scoperta della solidarietà, richiesta esplicita discutendo con prefetto e presidente della Provincia affinché, con il provveditore, si porti la solidarietà nei curricula scolastici: ci sono già esperienze a Villa Rosa e al Giovanni XXIII. Ricordo il Bomba day e il servizio straordinario delle parrocchie: occorre riportare i giovani al volontariato e impegnarsi a risolvere le problematiche del difficile rapporto genitori-figli».

Quindi il coordinamento di tutte le confraternite che «verrà creato tra la metà di gennaio e i primi di febbraio 2025» e il dialogo interreligioso: «Valorizzeremo le piste avviate con gli islamici e il dialogo ecumenico, sono state esperienze molto positive: promuoveremo il colloquio, non c’è differenza quando le persone vivono un bisogno. Anche nel dialogo cerchiamo dei punti di collaborazione».