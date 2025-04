ALLUMIERE - Il coro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca festeggia il primo decennale di attività. Il coro è composto da Adriana, Fabiola, Gabriele (chitarra), Romina, Stefano (cajon), Nicoletta, Milena, Angela, Marilena, Sabrina, Rosella, Cira, Valerio, Marco e Alessandra e insieme spiegano:

"Ci impegniamo per dare sempre del nostro meglio facendo spesso le prove in chiesa, messa a disposizione dal nostro parroco Don Fabio. La nostra particolarità è di comporre canzoni: alcune di quelle che cantiamo sono composte totalmente da noi (Gabriele si occupa della parte musicale e Stefano è il paroliere). Andiamo avanti sperando di crescere e accogliendo chiunque voglia venire a cantare con noi".

Il coro è stato impegnato per tutta la Settimana Santa animando musicalmente tutti i riti.

"Buon compleanno coro - scrive l'assessora Romina Scocco, residente nella frazione e membro del coro - iniziò tutto 9 anni fa' nel giorno di Pasqua: una esibizione pessima che diede vita al coro parrocchiale di La Bianca: ne è passato di tempo, di persone anche di parroci. Oggi siamo ancora qua: una realtà importante nella nostra piccola comunità simbolo di aggregazione e di spirito di appartenenza; ogni tanto vacilliamo, perché l'impegno è tanto e gli impegni che ognuno di noi ha sono molti, ma poi la provvidenza ci fa' andare avanti sempre. Ci piace definirci un po' come la fenice che risorge dalle sue ceneri. Siamo un bel gruppo di persone, di amici con cui condividere non solo la musica, ma anche momenti di vita a volte tristi spesso belli e allegri che ci uniscono sempre di più. Un grazie di cuore a tutte le persone che negli anni hanno fatto parte del nostro coro e a chi in futuro ne vorrà far parte".

I prossimi impegni del coro sono giovedì 24 aprile la mattina alle ore 10.30, quando andranno ad animare la messa all'hospice "Carlo Chenis"; il pomeriggio dello stesso giorno animeranno la messa alla Comunità "Il Ponte": entrambe le messe saranno celebrate dal Vescovo Gianrico Ruzza. Gli altri impegni saranno per le feste del Corpus Domini il 22 giugno e poi per la festa della Madonna di Lourdes nella prima settimana di luglio. Oltre a questi impegni animeranno sempre la messa domenicale. A metà maggio, fra le altre cose, animeranno la messa di un matrimonio.

