ALLUMIERE - Il Coro della Bianca anche quest'anno alla festa del Centro di Solidarietà "Il Ponte". Lunedì mattina nella chiesa di San Francesco (cattedrale) a Civitavecchia il coro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes ha perfettamente animato la solenne Celebrazione Eucaristica per "Il Ponte" celebrata dal Vescovo, sua Eccellenza Gianrico Ruzza. La Santa Messa è stata organizzata dall'associazione "Il Ponte" per la fine del percorso di alcuni ragazzi della comunità. Questa mattina in Cattedrale a Civitavecchia con il coro parrocchiale abbiamo animato la S. Messa celebrata dal Vescovo, sua Eccellenza Gianrico Ruzza organizzata dall'associazione "IL PONTE" per la fine del percorso di alcuni ragazzi della comunità. Il Coro ha animato tutti i vari momenti della Santa Messa. Per il Coro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes è stata un’esperienza significativa, perché il coro è nato quando ancora don Egidio era in vita ed è una realtà che proprio lui aveva fortemente voluto. Lunedi nella cattedrale di Civitavecchia sono state, quindi, presenti due realtà create dall'eccezionale don Egidio e che ancora vivono e portano avanti il suo ricordo. "Siamo molto orgogliosi per l'invito ricevuto - ha sottolineato l'assessora Romina Scocco (anche delegata della frazione di La Bianca) - tutti hanno fatto una prova egregia e abbiamo ricevuto molti complimenti. È stato veramente bellissimo e toccante ascoltare le testimonianze dei ragazzi e dei genitori: le loro parole ci hanno toccato il cuore. Grazie all'associazione Il Ponte che ci permette di condividere ogni anno le emozioni della Messa del ritorno alla vita di alcuni ragazzi. Un pensiero al nostro amato e indimenticabile ex parroco don Egidio Smacchia che ha fatto tantissimo per la nostra comunità di La Bianca e che ha ideato e dato vita a Il Ponte".