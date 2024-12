LADISPOLI - “Il Coraggio… di Essere Umani”. A Ladispoli arriva un contest per contrastare la violenza sulle donne. Il 25 novembre 2024, alle 11:30, l’aula consiliare sarà teatro della conferenza stampa di presentazione del contest artistico “Il Coraggio… di Essere Umani!”, promosso dal Lions Club Roma Augustus e dall’Istituto Comprensivo Ladispoli I, in collaborazione con il Comune.

«Questa iniziativa – ha commentatol’assessore alla Pubblica istruzione, Margherita Frappa – è un importante momento per riflettere sull’importanza del rispetto e del coraggio di agire per un cambiamento sociale. Un messaggio di consapevolezza e speranza, una dimostrazione di come l’arte possa essere una potente alleata nella lotta contro la violenza». L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado di Ladispoli. L’obiettivo del concorso è sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere, offrendo loro uno spazio per esprimersi attraverso l’arte e il confronto. La conferenza stampa, organizzata dall’assessore Frappa culminerà con un flash mob davanti al Palazzo Comunale. Ogni istituto scolastico è invitato a inviare una delegazione di docenti e studenti all’evento, comunicando la propria presenza entro le 12 di venerdì 22 novembre agli indirizzi: margherita.frappa@comunediladispoli.it - evangelisti.marlis@icladispoli1.edu.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA