SORIANO NEL CIMINO in auto dell’Emilia Romagna: avviata una raccolta di utensili per ripulire dal fango le zone alluvionate: anche un piccolo gesto può fare la differenza in questo momento così difficile. Per questo motivo il Comune di Soriano nel Cimino ha avviato una raccolta straordinaria di stracci, scope, stivali in gomma, guanti, pale, spugne, sacchi per immondizia e scatoloni di cartone. Il punto temporaneo di raccolta donazioni è allestito presso la sede della squadra ecologica, in via del Casalaccio, ed è operativo dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. «Anche il nostro Comune arriva in aiuto delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. - dichiara l'amministrazione comunale - Invitiamo i cittadini a sostenere la raccolta di utensili per la pulizia del fango così da portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite da questo dramma». Iban per le donazioni: IT69G0200802435000104428964. Causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA".