VITORCHIANO - Sono in corso a Vitorchiano, come da tradizione in questo periodo dell’anno, i lavori di sistemazione dei tratti più deteriorati delle staccionate alle Piagge, lungo il percorso verde che da Porta Tiberina, nel cuore del centro storico, conduce fino al Santuario di San Michele Arcangelo. Un’attività di manutenzione che, come ogni anno, si rende necessaria in vista degli imminenti festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo, che sarà celebrato dal 8 al 12 maggio.

«Si tratta di lavori realizzati in economia – sottolinea Piero Lanzi, consigliere comunale delegato al decoro urbano – i quali, come le tinteggiature di recinzioni, le piccole potature, le pulizie di griglie e caditoie, lo spazzamento stradale, la cura delle aree verdi e del borgo, la sistemazione e il posizionamento della segnaletica stradale e turistica, la manutenzione alle scuole e al cimitero, vengono portati avanti progressivamente con grande soddisfazione e ottimi risultati, grazie alla disponibilità e alla professionalità dei dipendenti comunali».

«Il sentiero delle Piagge – interviene il sindaco Ruggero Grassotti – permette inoltre di raggiungere la cosiddetta ‘valle delle sculture’, un’area situata nelle forre al di sotto della rupe su cui sorge il ‘borgo sospeso’ di Vitorchiano e dove nel 2017 sono state ritrovate, ripulite e riposizionate statue in peperino ammassate e dimenticate tra la vegetazione spontanea. Un luogo magico dove hanno trovato dimora anche le opere d’arte realizzate durante il Simposio internazionale di scultura del peperino svolto lo scorso anno. Il risultato è un vero e proprio museo all’aperto che sia i residenti sia i visitatori possono ammirare, in un contesto storico e ambientale davvero unico».

Inoltre, nel centro storico è stata recentemente integrata la segnaletica turistica, con il fine di rendere Vitorchiano sempre più fruibile e organizzato. Infine, proprio in questi giorni, è in corso anche la potatura dei lecci in Piazza Umberto I.

