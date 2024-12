TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha depositato il ricorso per l’annullamento dell’elenco delle aree presenti nella proposta di Cnai quali siti idonei per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, dove la provincia di Viterbo ed in particolare l’area di Tarquinia sono presenti con diverse indicazioni.

«Faremo tutto ciò che è nelle nostre forze e competenze a tutela del nostro territorio e dei nostri cittadini - spiega il sindaco Alessandro Giulivi - Tutte le argomentazioni giuridiche utili sono state introdotte nel ricorso avviato dal Comune. Questo territorio ha già subìto diverse servitù. Ci sono ragioni paesaggistiche, ambientali e morfologiche che impediscono la costruzione di un deposito come quello proposto da Sogin. Davanti alla possibilità, anche solo provocatoria, di una compensazione diciamo che siamo per il no a qualsiasi discussione su questo tema».

