Giornata nazionale degli alberi: il Comune celebra l’importante ricorrenza e mette a dimora presso gli istituti comprensivi Canevari e Vanni due nuovi alberi. Sul posto, nella giornata del 21 novembre, l’assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Giancarlo Martinengo, insieme all’assessore alle Politiche sociali e all'Educazione Rosanna Giliberto, promotori dell’iniziativa. La piantumazione dei due nuovi alberi, possibile grazie al personale del Comando Carabinieri Forestali di Viterbo, è avvenuta alla presenza del corpo docente e degli alunni.

L’iniziativa, che rientra in un più ampio programma volto a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela dell’ambiente, ha avuto come obiettivo quello di trasmettere alle giovani generazioni il valore della biodiversità, del verde urbano e della lotta ai cambiamenti climatici.

«La piantumazione di un albero - ha spiegato durante la cerimonia l’assessore all’ambiente e al verde pubblico Martinengo - non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto verso un futuro più sostenibile. Gli alberi sono fondamentali per migliorare la qualità dell’aria, contrastare e creare spazi più vivibili. Educare i bambini al rispetto per l’ambiente». Concetto condiviso e ribadito dall’assessore ai servizi sociali e all'educazione Giliberto, che ha aggiunto: «Un primo passo per costruire una comunità consapevole e responsabile».

I bambini della scuola hanno partecipato attivamente leggendo poesie dedicate alla natura e contribuendo simbolicamente alla piantumazione del nuovo albero. Un piccolo gesto che rappresenta un grande messaggio di speranza e responsabilità collettiva.

Il Comune di Viterbo ringrazia la comunità scolastica per la collaborazione fornita.

