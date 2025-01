SANTA MARINELLA – Il nuovo anno si apre con l’avvio di un programma ricco di interventi sulle strade di Santa Marinella: nuovi semafori, asfaltature strade, strisce pedonali Smart City e presentazione delle Linee Guida per gli attraversamenti rialzati.

“La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione- dichiara il sindaco Pietro Tidei – In questi giorni prenderanno il via diversi interventi che mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza di alcune strade comunali che presentano criticità, garantendo maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada”.

Nella programmazione è prevista la sostituzione di tre semafori con nuovi e moderni impianti digitali, dotati di sistema countdown e attraversamento sonoro per non vedenti, come contemplato nell’affidamento del servizio di videosorveglianza. I nuovi impianti possono essere controllati da remoto, in modo da regolare i tempi del verde in caso di congestionamenti che blocchino la circolazione. Nel frattempo è stato rimesso in funzione il semaforo sulla via Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Latina.

“A breve si darà avvio ad un’importante Piano Asfaltature, che interesserà le strade urbane e la via Aurelia- ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici e sicurezza stradale Andrea Amanati - L’investimento si aggira intorno ad un milione e cento mila euro, in parte coperto con finanziamento regionale e in parte comunale”.

“Questa serie di interventi devono andare di pari passo con una sensibilizzazione al rispetto del Codice della Strada e alla moderazione della velocità per la sicurezza di tutti, pedoni, ciclisti ed automobilisti- afferma Tidei- Ci tengo a sottolineare come non si tratti di interventi calati dall’alto ma opere che tengono anche conto delle segnalazioni dei cittadini e dell’analisi condotta sul territorio comunale dagli uffici tecnici”.



Altra grande novità riguarda il nuovo sistema automatico di attraversamento pedonale, chiamato “Pedone Smart”, che segnala la presenza di pedoni, illuminando le strisce e quindi avvertendo anzitempo i veicoli in transito nelle ore serali e notturne.

“Si tratta di un sistema innovativo che verrà posizionato inizialmente sulla via Aurelia nei tratti di strada che sono stati ritenuti più pericolosi, come quello all’altezza dell’incrocio di via dei Tulipani, di via Gramsci, di via Cavour e di via della Repubblica”, ha spiegato il vicesindaco Amanati, che ha anche annunciato la presentazione delle Linee Guida sulla corretta progettazione e realizzazione degli attraversamenti pedonali di tipo rialzato, che studi recenti indicano fondamentali per la sicurezza stradale con un tasso di riduzione delle collisioni con morti e feriti compreso tra il 40% ed il 60% in presenza di tali dispositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA