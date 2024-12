S. MARINELLA - Il Comune, ha inaugurato nelle settimane scorse, la sua entrata sui social network. “La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città – dice il sindaco Tidei - è di fondamentale importanza. In tal senso assume sempre più un ruolo centrale la comunicazione, che come sappiamo è immediata, soprattutto perché affidata ai social network. Ecco, quindi, che nei mesi scorsi sono state aperte la pagina Facebook e il canale whatsapp istituzionale del Comune di Santa Marinella. Il tutto, come previsto nel programma di governo, fa parte di un progetto più ampio che vuole essere innovativo e che metta al centro l’informazione corretta e disinteressata sulle iniziative e sui servizi offerti dall’Ente comunale. Naturalmente, non ci si vuole sostituire in alcun modo alle testate giornalistiche”.

Per avvicinare l’utenza al mondo digitale, il Comune, ha messo a disposizione un servizio gratuito di facilitazione digitale presso la biblioteca comunale dove un’esperta, guida il cittadino nell’uso dei servizi web e della pubblica amministrazione”.