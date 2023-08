CIVITA CASTELLANA - Dedicata alla memoria del maestro Alessio Paternesi, recentemente scomparso, l’edizione numero 35 del Civitafestival. Una decisione presa all’unanimità dal direttore artistico della rassegna Fabio Galadini e il sindaco Luca Giampieri.

«Credo sia doveroso dedicare questa edizione al maestro Paternesi, cittadino onorario di Civita Castellana, che è stato più volte ospite del Civitafestival, anche con una sua retrospettiva», ha detto Giampieri.

«Nel 2013 in occasione della 25° edizione del Civitafestival – aggiunge Galadini – programmai una retrospettiva delle Opere di Alessio Paternesi. La mostra fu allestita presso i locali del Forte Sangallo sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Curai quella mostra e fu per me un onore omaggiarlo nella sua città».

Il Civitafestival, che inizia oggi, proseguirà fino all’11 settembre e saranno presenti ospiti artisti di fama nazionale ed internazionale, ad intrattenere con la loro arte gli spettatori. Tutti gli spettacoli del Civitafestival si svolgeranno nel chiostro di San Francesco.

