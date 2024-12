LADISPOLI – Il Castello Odescalchi nello spot ufficiale della Champions League targata Sky Sport. C’è la musica con un’ambientazione quattrocentesca, di tipo marittimo, e a fare da protagonista nella scena uno dei simboli del litorale con i velieri pronti a salpare e ci sono in prima linea quelli delle cinque squadre italiane che si sono qualificate in Champions League: Inter, Milan, Atalanta, Juventus e il Bologna. La promo riguardante i diritti televisivi confermati alla piattaforma televisiva non è sfuggita al Comune. «Il bellissimo Castello Odescalchi di Ladispoli e il suo mare sono lo scenario dello spot della nuova edizione della Champions League 2024-2025, un luogo immortalato recentemente nel film “Promises”, tratto dal romanzo di Amanda Sthers, con Pierfrancesco Favino», è quanto riportato in una nota ufficiale. In passato, soprattutto tra il Castello (foto Luigi Cicillini) ed il Borgo di Palo, questi luoghi erano stati utilizzati da tanti registi importanti. In particolare fu Mario Soldati, tra il 1952 ed il 1953, ad usare le ambientazioni per girare “I tre Corsari”, “Jolanda la figlia del Corsaro Nero” (tratti dai racconti di Salgari) e “Il sogno di Zorro”.

