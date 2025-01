SANTA MARINELLA – “Il sindaco Tidei dichiara che il castelletto che ospita la sede della Polizia Locale, è pronto a trasformarsi in un nuovo museo per accogliere tutto ciò che è inerente gli scavi della Castellina, dell’area archeologica di Castrum Novum, delle Peschiere e le tante testimonianze che sono attualmente alloggiate nel museo di Civitavecchia e le ville di via Ulpiano e le Grottacce. Non possiamo che accogliere con favore l’idea di un nuovo museo, ma preoccupa l’assenza di dettagli concreti su come si realizzerà questa trasformazione”. A dirlo sono i dirigenti del Paese che Vorrei che chiede lumi sull’idea di creare un museo al Castelletto. “Nel suo annuncio – continua la nota - il Sindaco non ha speso una sola parola sui lavori necessari per ospitare in una sede piuttosto angusta tutto il materiale, ma soprattutto su come intenda rendere il futuro museo pienamente accessibile a persone con disabilità motorie e sensoriali. Il timore è che si continui a ignorare il problema nonostante il Tar abbia recentemente accolto il ricorso dell’associazione Coscioni e dichiarato fuorilegge il Comune per l’inadeguatezza del suo piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

