Le vie del centro storico della città dei papi si illuminano di festa e colori per la prima edizione estiva del Carnevale Viterbese 2023, in programma per venerdì 30 giugno a partire dalle 21.

Niente carri allegorici, ma solo tanti gruppi mascherati che sfileranno per la città a ritmo di musica e balli, con oltre 100 iscritti già confermati.

«È un evento che ci rende molto felici - ha commentato la sindaca di Viterbo Chiara Frontini durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - e che apre ufficialmente il ricco programma estivo di eventi in città su cui l’assessorato alla Cultura sta lavorando e che nei prossimi giorni verrà reso noto».

«Il fatto che si tratti di un evento che coinvolge tutta la cittadinanza, a cui chiunque è libero di partecipare ci sembra molto importante - ha poi aggiunto il vicesindaco Alfonso Antoniozzi - e poi non dimentichiamo il potere di libertà che può dare l’indossare una maschera, con la possibilità di sperimentare cose che altrimenti non faremmo».

Presenti anche l’assessore Katia Scardozzi e Lucio Matteucci, organizzatore e direttore artistico del Carnevale Viterbese.

«Il Carnevale estivo è un esperimento - ha detto Matteucci - che vuole portare calore e colore dentro la nostra città. I gruppi mascherati si riuniranno in Piazza San Lorenzo alle 21: da lì si percorreranno piazza della Morte, via San Lorenzo, piazza del Plebiscito, corso Italia, piazza del Teatro e via Marconi, per poi fermarsi a piazza Unità d’Italia dove avrà luogo la festa finale con tanta musica e voglia di stare insieme».

Come chiarito da Matteucci, il Carnevale si svolgerà in concomitanza con Ludika nel centro storico, «perché l'unione fa la forza e abbiamo deciso di evitare lotte intestine in cui ognuno cura solo il proprio orticello».

I sei gruppi mascherati che sfileranno per le vie del centro saranno: Gli dei dell'Olimpo, Lucciole, Bum Bum Car, Mare profumo di mare, White Party e CarrOtium e i cani sciolti.