TARQUINIA - L’istituto Cardarelli con gli alunni del VA del corso Afm-Sia sono risultati vincitori della edizione 2024 del concorso Conoscere la Borsa promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Viterbo. Si chieda di far crescere un investimento virtuale di 50.000 euro nell’arco di circa tre mesi investendo in settori della Green Economy. Gli alunni Ajazi F., Minciotti J., Sciarretta C., e Monni D. coordinati dal professor Franco Capoccia, referente del corso di Amministrazione finanza e marketing, sono riusciti ad ottenere una performance del 10,57% dai loro investimenti piazzandosi primi per le scuole della provincia di Viterbo e 43esimi a livello nazionale. La Fondazione Carivit, a cui vanno i ringraziamenti della dirigente Laura Piroli per la bellissima iniziativa, ha invitato la squadra vincitrice a ritirare il premio presso la sede della Cassa di Risparmio di Volterra nei primi giorni di aprile prossimo. L’istituto Cardarelli anche con questa partecipazione mette in risalto come la scuola sia aperta all’innovazione didattica in particolare approfondendo le conoscenze economiche di un corso come quello di Afm-Sia che fonda le proprie basi sulle competenze giuridico-economico-informatiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA