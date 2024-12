BAGNOREGIO - L’emozione dei ragazzi di Juppiter è stata la cornice della visita del capo della polizia di stato, Vittorio Pisani, alla Casa del Vento di Bagnoregio in occasione di “Giovani e colori della legalità” che ha raccolto per le vie del paese centinaia di alunni delle scuole del territorio.

Il prefetto Pisani, accompagnato dal sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, dal questore di Viterbo Fausto Vinci e dal presidente di Juppiter, Salvatore Regoli, ha incontrato i ragazzi che vivono nella casa famiglia e nel centro diurno e insieme a loro ha percorso gli oltre trent’anni di storia dell’associazione, le sedi e le attività che nel corso del tempo hanno coinvolto migliaia di giovani in tutta Italia.

«È emozionante scoprire il lavoro di Juppiter, un’attività di altro profilo umano e sociale che rende onore al nostro paese – ha detto il capo della polizia, Pisani, durante la visita alla Casa del Vento -. Grazie al presidente, a tutti voi per il vostro impegno verso l’educazione dei giovani e al sostegno della disabilità. Faccio un grande in bocca al lupo, soprattutto ai ragazzi, per la straordinaria avventura di Capo Nord».

La giornata è proseguita a Civita di Bagnoregio dove i ragazzi di tutte le scuole si sono ritrovati per fare festa nel segno della legalità e del rispetto del prossimo. Nell'occasione è stata consegnata al capo della polizia la cittadinanza onoraria di Bagnoregio.

