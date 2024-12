CIVITAVECCHIA – Il caldo torrido e l’afa sembrano lasciare il posto, nei prossimi giorni, ad una spiccata instabilità atmosferica. Lo confermano dalla Protezione civile, facendo riferimento ad una situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con spazio per delle schiarite: condizioni termodinamiche però favorevoli alla formazione di nubi cumuliformi a sviluppo verticale.

«A dette formazioni nuvolose potranno essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale – spiegano che potranno essere anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. In concomitanza col manifestarsi delle precipitazioni, potranno aversi dei locali ed intensi colpi di vento. Dalle ultime corse dei modelli di previsione, i fenomeni precipitativi appena descritti, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, potranno interessare il nostro territorio dalle prime ore della notte di domenica 18 agosto e per le successive 24 ore, quindi per l'intera giornata di domenica, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche».