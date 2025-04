CELLENO – Il brigadiere Antonio Parisi va in pensione.

L’Arma dei carabinieri esprime sincera stima e riconoscenza al brigadiere capo qualifica speciale Antonio Parisi che, dopo quarantuno anni di servizio, conclude il suo straordinario percorso professionale.

Arruolatosi il 23 gennaio 1984 come allievo carabiniere, il brigadiere Parisi ha intrapreso il suo cammino con determinazione e spirito di sacrificio, formandosi presso il Secondo battaglione allievi carabinieri di Campobasso.

Dopo la sua prima assegnazione a Cisterna di Latina (Lt), nel 1988 è arrivato alla stazione carabinieri di Celleno, dove ha dedicato trentasette anni a un’intensa attività operativa. In questo contesto, ha messo a disposizione dell’Arma e della comunità la sua vasta esperienza, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare vicecomandante della stazione.

Il brigadiere Parisi ha incarnato con fermezza i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere, operando sempre con impegno instancabile, professionalità e umanità. Il suo esempio ha formato generazioni di Carabinieri, trasmettendo lo spirito di servizio e il rigore che hanno contraddistinto la sua carriera.

Oggi, con il raggiungimento del limite di età, il brigadiere Parisi lascia il servizio attivo. Tuttavia, il segno del suo operato rimarrà indelebile tra i colleghi e nella comunità che ha servito con dedizione.

L’Arma dei carabinieri desidera esprimere un sincero ringraziamento per l’eccezionale contributo fornito e rivolge i migliori auguri per il futuro, certa che continuerà a essere un testimone dei principi e dell’onore che hanno guidato ogni suo passo in uniforme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA