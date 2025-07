CERVETERI – C’è un angolo verde a Valcanneto che torna finalmente a respirare, e con lui tutta la comunità che da tempo attendeva questo momento. Il Bosco di Valcanneto è stato in parte riaperto al pubblico, restituendo ai residenti uno spazio prezioso di natura, pace e bellezza. A dare l’annuncio è stata la sindaca Elena Gubetti, visibilmente soddisfatta per questo traguardo atteso e importante. Da qualche giorno, infatti, come ha spiegato il primo cittadino «Non si tratta solo di Il Bosco di Valcanneto è stato in parte riaperto al pubblico una semplice riapertura», ma del risultato concreto di un lavoro complesso e articolato, iniziato nel 2022, quando il Comune ha acquisito il Bosco come patrimonio pubblico. «Abbiamo riaperto il tratto su cui nelle scorse settimane abbiamo effettuato un importante intervento di manutenzione straordinaria, con l’abbattimento di una serie di alberature colpite da un attacco batterico – ha spiegato la sindaca – nelle prossime settimane proseguiremo anche nell’altro tratto del bosco, che per ora resta ancora interdetto al passaggio delle persone. Questo è un grande risultato per la nostra comunità. E’ il primo grande intervento che facciamo con risorse pubbliche su questo polmone verde così importante per il territorio». Determinanti sono stati l’impegno e la professionalità di chi ha creduto nel progetto: il dirigente dell’ufficio ambiente Fabrizio Bettoni, l’ingegnere Paolo Pravato, l’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi e l’agronoma Irene Luchenti, tutti citati con gratitudine dalla prima cittadina. La sindaca ha voluto, inoltre, ringraziare tutte le associazioni che negli anni si sono prese cura del bosco, a partire dal Comitato di Zona di Valcanneto, ricordando con emozione il suo storico presidente Tonino Multari. Un ringraziamento la sindaca l’ha fatto anche a Scuola Ambiente, agli Amici del Bosco e a tutti i ragazzi del gruppo scout.

©RIPRODUZIONE RISERVATA