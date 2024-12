TOLFA - "Il bosco dei ceramisti in libertà": questo il titolo dell'iniziativa che si terrà sabato 18 maggio dalla ore 9.30 alle 17 e che è promosso da: "Angolo dell'Avventura" di Tolfa. Il costo del laboratorio comprensivo del pranzo è di 50euro più 10euro per la tessera in caso di rinnovo o nuova sottoscrizione. Organizzatori Carla Pasquariello (coordinatore) e Pirjo Eronen (ceramista).

"Nello splendido scenario del bosco di querce e aceri dei Monti della Tolfa, percorreremo un breve tragitto di circa 2,5 km per raggiungere la ceramista di fama internazionale Pirjo Eronen nel suo laboratorio boschivo www.laboratorioboschivo.com - spiegano gli organizzatori - immerso nel verde, dove l’esperienza e le sapienti mani dell’artista finlandese ci guideranno in una unica ed esclusiva esperienza di realizzazione della ceramica, faremo emergere la nostra creatività, e la nostra personalità, immergendoci nei segreti dell’argilla, delle terrecotte, dei minerali componenti i colori, del tornio e della tecnica giapponese imparando a plasmare e modellare con le nostre mani, la materia guidati da Pirjo. L’esperienza prevede la realizzazione da parte di ogni singolo partecipante di un pezzo (date sfogo alla vostra fantasia, ma non la foto troppo difficile!) accompagnata dalla cucina casareccia della sigora Luciana". L'appuntamento è alle ore 9 a via del Faggio n.14.

La partenza sarà alle 9,30 circa per passeggiata con arrivo previsto alle 10 al laboratorio. Inizio corso con pausa pranzo e completamento pezzo nel pomeriggio. Ritorno alle macchine con lo stesso percorso nel bosco dell’andata. La prenotazione sarà effettiva al versamento della caparra di 20euro. Per il versamento contattare Carla al n. 3888838159

