LATERA - Il borgo di Latera accoglie il Natale 2024 con un calendario ricco di eventi che uniscono storia, musica e tradizione. Da ieri, e fino a domenica 5 gennaio, residenti e visitatori possono immergersi in un’atmosfera festosa e accogliente. Le festività si aprono con le visite guidate al suggestivo palazzo Farnese, sede comunale, e proseguono con concerti imperdibili: dal gruppo Santa Rosa Brass quintet alle melodie del duo Frammenti Sonori, fino al concerto natalizio della banda musicale cittadina. Momenti di solidarietà caratterizzano l’iniziativa della pro loco, che distribuisce panettoni agli anziani del paese. Tra le tradizioni, la scampanata di sant'Andrea, gli zampognari per le vie del borgo e l’illuminazione natalizia rendono l’atmosfera magica. Per i più piccoli, la Befana laterese con giochi, laboratori e la consegna di doni porterà gioia e divertimento.

