CIVITA CASTELLANA – Sabato 23 settembre al Forte San Gallo il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre terrà una conferenza “La terra che vorrei” per i dieci anni dalla sua fondazione. «Non sarà solo una “celebrazione” dei nostri dieci anni di presenza e di iniziativa nel territorio - spiegano dal Biodistretto -. Noi e gli ospiti che abbiamo invitato all’incontro dovremo innanzitutto fare un bilancio, fare una riflessione “critica” su quanto di buono e sugli errori che possiamo aver commesso in questi ultimi dieci anni che hanno cambiato il mondo e la nostra realtà. Il cuore della nostra strategia è stato uno ed uno solo: la salute del nostro ambiente, il benessere delle nostre comunità, la valorizzazione delle virtù del nostro territorio e il futuro delle nuove generazioni. Non è stato un percorso facile, né indolore e anche su questo dobbiamo discutere e riflettere. Abbiamo all’orizzonte grandi sfide: dal cambiamento climatico al rischio che 100 mila scorie nucleari possano finire nel nostro territorio, dal recupero ecologico del nostro ambiente alla necessità di dare un futuro economico ai nostri produttori e ai nostri cittadini. Sfide - concludono - che obbligano a una mobilitazione straordinaria delle nostre risorse migliori».