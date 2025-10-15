MONTALTO - Venerdì 17 ottobre 2025, a causa dello sciopero generale nazionale del comparto igiene ambientale, le società Paoletti Ecologia s.r.l. ed Etambiente S.p.A. non garantiranno la raccolta differenziata prevista per quella giornata nel territorio di Montalto di Castro. Saranno assicurati solo i servizi minimi essenziali (spazzamento presso edifici pubblici), come previsto dalla legge.

La raccolta porta a porta non sarà effettuata e proseguirà poi secondo il calendario. Il Comune di Montalto invita i cittadini a non esporre i rifiuti la sera di giovedì 16 ottobre e a rispettare il calendario ordinario dal giorno successivo allo sciopero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA