LADISPOLI – Tutti con il naso all’insù già da ieri per le prove tecniche dell’Air Show che i Top Gun italiani che hanno iniziato a prendere confidenza con il cielo del litorale in vista delle esibizioni vere e proprie che si svolgeranno domani dalle 15.30 in poi. Intanto esercitazioni in programma anche oggi. E ieri non solo show con i velivoli pronti a volteggiare sia di mattina che nelle ore pomeridiane, ma anche incontri come quello organizzato dalla sezione di Ladispoli-Cerveteri dell’associazione Arma Aeronautica. Ieri la conferenza in nell’aula consiliare di Palazzo Falcone per illustrare il percorso di più di 100 anni della Forza Armata, il suo legame col territorio, l’uso civile dell’Aeronautica e la proiezione nel futuro attraverso lo spazio. Gli eventi proseguiranno questa mattina alle 10 con il raduno regionale delle sezioni dell’associazione, al quale parteciperanno autorità militari e civili, che si svolgerà tra il Monumento ai Caduti e piazza Roberto Rossellini. A seguire verrà inaugurata dal sindaco Alessandro Grando e dalle massime autorità l’Area Azzurra, che ospiterà un simulatore di volo, il cockpit di un velivolo e stand promozionali. In serata, con inizio alle 19:30 il concerto della banda musicale dell’Aeronautica Militare, con una serie di brani selezionati dal maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano per celebrare il raduno. La manifestazione si concluderà il pomeriggio di domani con lo show, attesissimo, delle Frecce Tricolori. Non solo Frecce, anche paracadutisti, freestyle, ultraleggeri in formazione, elicotteri. Però sono tanti gli accorgimenti dal punto di vista dell’organizzazione e della viabilità. L’Air Show sarà visibile da tutto il litorale ladispolano. Il centro della “display line” è situato sul lungomare sud di Marina di Palo.

