CIVITAVECCHIA – Si torna a soffrire la sete a Borgata Aurelia e i cittadini si preparano all’ennesima giornata difficile nel quaritere periferico. Acea Ato2 ha infatti comunicato che, per un’interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia domani, 21 marzo, dalle ore 7 alle ore 22. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione su Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino, Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e Area portuale.

IL SERVIZIO AUTOBOTTE

Per limitare i disagi ai cittadini la spa capitolina ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Gioacchino Rossini e in via Niccolò Paganini. Inoltre Acea comunica che, per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare lo stesso numero o visitare il sito internet www.gruppo.acea.it. Insomma l’iter è sempre il solito e, purtroppo, i cittadini di Borgata Aurelia vi sono abituati fin troppo bene.

UN PROBLEMA CHE SI RIPROPONE

Negli ultimi mesi sono state diverse le giornate a “secco” per gli abitanti del quartiere periferico, vuoi per manutenzioni, vuoi per fermi annunciati i cittadini hanno dovuto fare spesso i conti con rubinetti a secco, armarsi di taniche e pazienza e fare il pieno di acqua alle autobotti. Una situazione difficile al punto che alcuni hanno scritto a mezzo pec alla stessa Acea chiedendo le motivazioni e ricevendo una risposta ai limiti del piccato che sostanzialmente diceva “va tutto bene” e invitava i cittadini a dotarsi di vasche di accumulo d’acqua per evitare di rimanere a secco. Una risposta surreale che ha indignato i residenti e l’amministrazione comunale. Il 15 febbraio, infatti,il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello sono intervenuti sulla questione sollevata dai residenti di Borgata Aurelia circa la fornitura idrica della zona annunciando di aver scritto una lettera in cui “bacchettavano” la spa capitolina sui disservizi. La speranza è che anche Borgata Aurelia possa fare il salto di qualità sul servizio idrico come il resto della città.

