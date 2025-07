LADISPOLI – Ancora degrado allo scalo ferroviario. Un biglietto da visita non proprio invitante per i turisti come denunciato per la seconda volta in pochi giorni dal Pd locale. «Se qualcuno fosse preoccupato per la sorte dei rifiuti speciali abbandonati sul piazzale della stazione, stia tranquillo: sono ancora lì a 45 giorni dalla nostra segnalazione», ironizzano i dem. Uno scenario di abbandono che ha fatto storcere il naso pure ai residenti. «Sindaco e assessori – rilancia il Partito democratico di Ladispoli - hanno detto che la pulizia è di competenza delle Ferrovie dello Stato e quindi sembra si stia interessando della questione il ministro dei Trasporti Salvini. Ladispoli, capitale del litorale, attende con trepidazione. Anche se in verità per legge il problema dell’abbandono dei rifiuti compete al sindaco di una città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA