LADISPOLI – Anche i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 hanno preso parte alla giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate nella suggestiva e solenne cornice di piazza dei Caduti, Ladispoli ha celebrato. Tra le numerose autorità presenti, tra cui quella del sindaco Alessandro Grando e delle più alte cariche civili e militari della città, i protagonisti sono stati anche i ragazzi delle classi terze. «Con parole cariche di emozione – ci tengono ad evidenziare i docenti -, gli studenti hanno dato voce alla loro generazione, trasmettendo un messaggio forte e sincero contro la guerra. Le loro riflessioni, lette durante la cerimonia, hanno toccato profondamente il cuore di tutti i presenti, offrendo un ricordo vivido dell’importanza della pace e della fratellanza tra i popoli. Le loro voci hanno unito simbolicamente il ricordo delle lotte del passato con il sogno di un futuro senza conflitti, rendendo la giornata ancor più significativa». La delegazione è stata guidata dalla dirigente Antonella Mancaniello. Tra i prof Massullo, Garofalo, e Turchetta per la classe 3B; Leoni, Corsi, e Pellegrino Asciutto per la 3C; Giannone, Aloj, e Giordano per la 3A; Galli, Squaglia, e Pala per la 3D. «Grazie al loro lavoro e al sostegno della scuola – aggiungono -, i nostri ragazzi hanno avuto l’opportunità di diventare testimoni e messaggeri di valori universali, come il rispetto per la pace e l'importanza dell'unità. Un esempio prezioso di come il ricordo del passato e la speranza per il futuro possano realmente unire generazioni diverse».

©RIPRODUZIONE RISERVATA