TARQUINIA - «I ragazzi della Cooperativa Sociale Aga sono dei veri e propri angeli e sanno davvero come far sentire bene un anziano o una persona fragile». Ad esprimersi così la signora Anna Maria Ruocco di Civitavecchia con le sue figlie che elogiano la Cooperativa Aga di Tarquinia e i suoi dipendenti, in particolari i due eccezionali operatori Andrea Spadino e Manuel «che con amore accompagnano noi malati. Il giorno 11 maggio dovevo subire un intervento e non trovavo associazioni disponibili a trasportarmi, ma dalla Cooperativa Aga di Tarquinia ho avuto subito una pronta e positiva risposta e l'operatore che ha risposto alla telefonata è stato gentilissimo. Nel giorno stabilito sono venuti a casa a prendermi due ragazzi eccezionali, Andrea e Manuel, che non dimenticherò mai. Oggi si parla tanto male dei giovani invece questi ragazzi sono davvero la bella gioventù: simpatici, seri, educati, attenti, meticolosi e premurosi. Ero intimorita, ma loro mi hanno coccolato e trattato con tutte le cure, le attenzioni e la pazienza possibile. Questi due angeli hanno saputo tirarmi su il morale e mi hanno fatto sentire meno lo stress dell'uscita di casa e dell'operazione. Sento il dovere di ringraziare da parte mia e delle mie figlie questi due angeli Andrea e Manuel e con loro ringrazio tutta la Cooperativa Aga che svolge in maniera egregia dal 2006 il servizio di accompagnamento a persone anziane, disabili o non autosufficienti presso strutture sanitarie pubbliche e private della provincia di Viterbo e zone limitrofe per effettuare controlli e visite specialistiche. Il servizio che offrono è efficiente e la cura è massima. L'importante servizio di trasporto dei malati, dei dializzati, dei disabili viene eseguito anche grazie al patrocinio dell’amministrazione provinciale di Viterbo e del Comune di Tarquinia: a questi due enti il plauso per aver pensato ai più fragili». Ogni anno la Cooperativa interviene con il proprio lavoro a supporto degli ormai numerosi richiedenti. Il personale è altamente professionale: «I nostri addetti - spiegano da Aga - conducono gli automezzi con la “diligenza del buon padre di famiglia” poiché cercano di trattare i clienti come dei famigliari e ciò ci permette, unitamente ai mezzi di cui disponiamo, di offrire un servizio confortevole. La preparazione dei nostri operatori è il frutto di un’attenta e continua formazione nella quale costantemente investiamo e a nostro parere fondamentale per aumentare gli standard qualitativi, professionali rafforzativa per l’immagine stessa della cooperativa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA