ALLUMIERE - Ad Allumiere i ragazzi del progetto Strade Maestre: i partecipanti hanno percorso il Cammino dei Minatori come tappa del loro: #camminotraterraemare. "Accogliere e vedere ripartire i ragazzi del progetto @strademaestre è stata un emozione fortissima - spiegano dall'associazione Il Cammino dell'allume - è durato solo poche decina di minuti, ma ci sono bastati per renderci conto della portata di questo progetto che vede una classe di ragazzi delle superiori affrontare la didattica in un cammino attraverso l'Italia. Un ringraziamento speciale va a Damiano Fabbri che, includendo il nostro paese come tappa del #camminotraterraemare che tocca e percorre una parte del nostro Cammino dei Minatori, ci ha permesso di conoscere questa bellissima realtà. I nostri complimenti vanno, infine, agli insegnanti che stanno accompagnando i ragazzi in questa avventura: sono veramente forti. Arrivederci a presto a loro". Insieme ai rappresentanti dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" è stato presente anche il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, il quale è rimasto molto colpito dai ragazzi e dai loro accompagnatori.