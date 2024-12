SANTA MARINELLA - “I nostri siti archeologici e il nostro mare rappresentano ormai il nostro biglietto da visita e grazie alla nostra opera di valorizzazione e promozione di questi beni renderanno sempre più Santa Marinella e Santa Severa due località balneari di eccellenza”.

Lo ha affermato il sindaco Pietro Tidei che si è detto anche molto soddisfatto per il successo ottenuto anche in termini di partecipazione, alle tre giornate dell’archeologia che hanno promosso molti incontri culturale nel corso dell’intero fine settimana.

“Questa mattina – dice Tidei - mi sono recato al Castrum Novum tornato protagonista in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia per l'apertura delle visite guidate a cura del Gatc e del Polo Museale Civico diretto dall'archeologo Dott. Flavio Enei, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Un’opportunità unica per i nostri giovani, ma anche per gli adulti che non conoscono le origini del nostro territorio, per i visitatori curiosi e per gli appassionati in quanto offre l’opportunità di esplorare il ricco patrimonio culturale, storico ed archeologico che abbiamo a disposizione. In particolare ho incoraggiato lo scavo che prenderà il via a settembre con le Università europee di Pilsen e della Finlandia. Gli studiosi potranno scavare il foro della città e il decumano che vedrà un ulteriore ampliamento del primo parco archeologico urbano del territorio. Siamo orgogliosi per aver lavorato con impegno a questo progetto e di poter avere la fortuna di restituire alla città un'area così importante, che si inserisce di diritto con il suo teatro romano tra i siti di maggior interesse che si affacciano sul Mediterraneo. Al Castrum Novum si sono recati in visita un gruppo di scavatori canadesi che stanno operando a Cerveteri per lo scavo della città antica”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA