CERVETERI – Due bambini feriti a parco Borsellino e finiti in ospedale al Bambino Gesù di Palidoro. Una piccola di 4 anni e mezzo con trauma cranico, un bambino di 6 anni con 7 punti di sutura alla gamba. Bilancio da bollino rosso in due giorni nei giardini appena ristrutturati. E le famiglie sono sul piede di guerra anche perché l’area è stata prima sequestrata dai vigili urbani, in seguito agli incidenti, e ieri mattina già riaperta dopo il sopralluogo del comune e della stessa sindaca, Elena Gubetti. «Per noi sono stati momenti davvero drammatici – è la testimonianza di Celeste – mia figlia a terra incosciente, con le crisi convulsive. È stato tempestivo l’arrivo del 118 che l’ha immobilizzata e poi trasportata in ospedale con un trauma cranico. Non c’erano le reti di sicurezza in quei giochini, è caduta dal ponte dello scivolo ad un’altezza di un metro e mezzo. Non riesco a comprendere come possano essere stati riaperti». È rimasto ferito anche un bimbo di 6 anni. «È stato medicato al Bambino Gesù – racconta Benedetta, la mamma – con 7 punti di sutura per le ferita profonda all’interno coscia. Poi ci siamo accorti che aveva anche un ematoma sulla schiena. Gli scalini per salire sullo scivolo sono troppo distanti l’uno dall’altro, si forma una specie di vuoto. Come hanno realizzato questi giochi?». L’opposizione entra a gamba tesa. «Ecco quello che accade – tuona Gianluca Paolacci, consigliere comunale – quando un parco pubblico viene aperto anche se ancora i lavori non sono stati terminati. Faremo accesso agli atti per verificare tutta la documentazione e la legittimità delle opere». Il primo cittadino rassicura. «Il mio pensiero intanto va ai bambini feriti e alle famiglie – risponde Elena Gubetti – come sindaca e come mamma. Appena a conoscenza dell’accaduto, ci siamo attivati per le verifiche, coinvolgendo gli uffici tecnici e i responsabili dell’area, per garantire trasparenza e sicurezza. Il parco, a seguito del sopralluogo, è stato immediatamente riaperto ed è fruibile dalla cittadinanza in completa conformità. Tutti i giochi sono certificati e omologati secondo le normative e hanno superato positivamente il collaudo tecnico». Poi l’invito alle famiglie: «Si tratta di una struttura ludica – conclude - che richiama i percorsi dei parchi avventura, con corde e ponte tibetano. Proprio per le sue caratteristiche, è importante che i genitori accompagnino e sorveglino i figli valutando in autonomia. Nessuno meglio di un genitore conosce i limiti, le attitudini e i tempi di crescita dei propri figli».

