CERVETERI - Stop agli abbattimenti dei pini alle Due Casette. Per il momento gli arbusti possono dirsi salvi. Tutto merito dei nidi presenti in questo periodo dell'anno.

Nelle settimane scorse l'amministrazione comunale aveva annunciato e aveva dato seguito ad alcuni abbattimenti sul territorio comunale dei pini giustifcando l'azione in due modi: la necessità di ripristinare il manto stradale rovinato e rialzato in vari punti dalle radici di questi alberi; e della presenza della cocciniglia che infestandoli li aveva ammalorati rendendoli pericolanti. Il "piano di abbattimento" era stato avviato da via Chirieletti e nei giorni scorsi si è spostato anche a Campo di Mare, in via degli Eucalipti. Proprio il primo cittadino annunciando i lavori di riqualificazione delle arterie stradali della frazione marina, aveva annunciato l'abbattimento e sostituzione degli alberi presenti. Una decisione che ha diviso la popolazione ma che soprattutto ha fatto puntare i riflettori sulla presenza di nidificazioni sugli arbusti, vista la stagione primaverile/estiva. «Il dissesto di queste strade dura da anni senza che il Comune abbia mai provveduto a impedire o limitare stabilmente il passaggio, senza che abbia mai commissionato uno studio o preso un'iniziativa per cercare una soluzione più conservativa e rispettosa dell'ambiente, lasciando che la situazione si aggravasse progressivamente», avevano scritto nei giorni scorsi i Cittadini Volontari e Attivisti per l'Ambiente sottolineando come «da una parte Cerveteri aderisce al piano regionale per curare le fitopatologie che proprio contro i prini si stanno manifestando negli ultimi anni e poterli tutelare» e dall'altra «li butta giù a decine, senza remore, senza cercare alternative». «E agisce all’improvviso proprio ora, inderogabilmente, nel periodo di nidificazione degli uccelli, quando anche solo per fare delle potature è necessario che vi siano gravi e urgenti ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità. Agisce ora, in piena stagione turistica, con lavori stradali che si protrarranno per settimane e conseguenti disagi. Agisce ora, perchè i lavori sembrano improvvisamente diventati urgenti, quando a Marina di Cerveteri e a Due Casette non c’era neanche un cartello a segnalare l’asfalto dissestato e il rischio per i passanti».

LO STOP TEMPORANEO ALL'ABBATTIMENTO

E per cercare di salvare il salvabile, proprio i Cittadini Volontari e Attivisti per l'Ambiente avevano scritto nei giorni scorsi al Comune per segnalare la presenza di nidi di avifauna sui pini di Due Casette. Dall'amministrazione a quanto pare avrebbero recepito la lettera sospendendo temporaneamente i lavori. «Con riferimento alla Sua segnalazione - si legge nella risposta del Comune - accertate a mezzo di personale esperto preposto, la presenza di nidi sulle alberature indicate in Loc. Due Casette (lungo la strada denominata "Via Furbara - Sasso"), si rende edotta la S.V. nell'osservanza della salvaguardia e/o protezione della specie avifaunistica nel periodo della nidificazione, che la D.LL. ha ritenuto opportuno sospendere le operazioni previste di sostituzione delle alberature in tale sito nel periodo pre menzionato». Esultano i cittadini: «Ora ci auguriamo che la pianificazione per il rifacimento di quel tratto di asfalto voglia prendere in considerazione soluzioni diverse da quella drastica dell'abbattimento dei nostri grandi pini, anche con l'aiuto di esperti, e che il transito sulla strada dissestata venga nel frattempo messo in sicurezza con l'opportuna segnaletica».

