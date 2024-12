CERVETERI – Fermi al palo i lavori di riqualificazione di parco Borsellino. Da tempo i residenti si sono accorti che l’area è piena di transenne ma gli operai non si vedono più da tempo. Sulla questione si fa sentire Gianluca Paolacci, consigliere comunale di opposizione, pronto a spronare l’amministrazione comunale. I lavori per la ristrutturazione dell'area verde e dei campetti sportivi era partita qualche mese fa, ma subito dopo qualche settimana la ditta che lavorava non si è più vista. «La mia non vuole essere una polemica – afferma Paolacci - ma soltanto un invito alla maggioranza a riprendere in mano il discorso del cantiere che tutto a un tratto è stato interrotto in vari punti. Vorrei capire come mai la ditta incaricata non abbia continuato ad eseguire i lavori di riqualificazione dei campetti dove molti bambini e ragazzi solitamente ci giocano. Soprattutto in considerazione del fatto che ora con le belle giornate molte famiglie portano i propri figli per svagarsi». Il parco Borsellino che si trova in prossimità dell’istituto tecnico Enrico Mattei è chiuso dal primo febbraio, il giorno ufficiale dei lavori partiti grazie ad un contributo economico del Pnrr di un milione e 200mila euro circa. Il piano prevede la ristrutturazione dei campetti sportivi di basket e calcetto, il potenziamento del sistema di pubblica illuminazione, la piantumazione di nuove alberature, il posizionamento delle panchine. Prevista anche un’area giochi per bambini dagli 8 anni in su e un’area con attrezzature sportive e fitness all’area aperta. Gli altri due spazi verdi su cui ci saranno interventi sono il Parco della Legnara e Parco Vannini a Cerenova, anche queste due aree sempre estremamente frequentate dalla cittadinanza. Cantieri già avviati a Cerveteri nel parco Ina Casa di viale Manzoni e quello via Corelli nella frazione di Valcanneto.

