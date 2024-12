CERVETERI – Tentato furto, l’ennesimo, nella periferia etrusca. I ladri, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno cercato di introdursi all’interno di una villetta in zona Gricciano, già presa di mira tante volte nel corso dell’ultimo anno. I malviventi hanno agito indisturbati in via del Corbezzolo ma sono stati messi in fuga dai vicini di casa che di fatto hanno allontanato i banditi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale ma per fortuna dentro non è sparito nulla come appurato dai proprietari di casa. Altri raid segnalati invece all’Infernaccio, al Sasso e poi ci sono sempre i tre furti andati a segno nelle ultime settimane nella frazione balneare di Cerenova.

Comitati e residenti chiedono più controlli delle forze dell’ordine e un impegno maggiore da parte dell’amministrazione comunale di Cerveteri affinchè possa procedere con l’installazione degli impianti di videosorveglianza.

