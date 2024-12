CERVETERI – Ancora un tentativo di furto andato a vuoto in periferia. Dopo i due raid falliti a Cerenova i ladri sono tornati a Valcanneto provando a incunearsi in un’abitazione della frazione cerveterana, una delle più bersagliata per altro nell’ultimo anno. È stato il comitato di zona, attivissimo sull’argomento, a segnalarlo. «L’altro pomeriggio intorno alle 18 nella zona di via Perosi, una cittadina rientrando in casa ha individuato una persona che era nel suo giardino, che è scappata subito dopo. Bisogno fare sempre attenzione anche negli orari diurni», è quanto scritto dal Cdz di Valcanneto. E proprio a Campo di Mare, altra località etrusca, i malviventi ci avevano provato di giorno in via Trevignano nei giorni scorsi ma in quella circostanza il cane aveva messo in fuga i malintenzionati. A Cerenova in via Angelino Marini i topi di appartamento erano invece riusciti ad introdursi in un appartamento dove vive una signora anziana ma anche in questo caso non sono riusciti a portare via nulla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA