LADISPOLI – Da una parte il piano del Governo per affrontare l’emergenza dei granchi blu e la cattura degli ospiti alieni nella palude di Torre Flavia. Dall’altra gli animali poco graditi che non aspettano di essere catturati e si impossessano anche dei fiumi naturali che attraversano la città. Un bel problema questo per l’ecosistema. «Sono ormai dappertutto – conferma Corrado Battisti, responsabile dell’oasi per conto di Città Metropolitana di Roma Capitale – e non mi meraviglio che siano approdati anche nei torrenti. Quelli più piccolini vengono divorati dagli uccelli, di questo ne abbiamo conferma ma quelli grandi no. E si moltiplicano nonostante il nostro piano avviato in collaborazione con gli studenti dell’università di Roma 3 per prenderne il più possibile». L’ex prefetto di Rovigo e Ravenna, Enrico Caterino, intanto è il commissario straordinario per gestire questa emergenza. Lo hanno annunciato i ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Francesco Lollobrigida e Gilberto Pichetto. «È un bene che il Governo faccia la sua parte – prosegue Battisti – sapevamo che sarebbero arrivati anche qui ma non di certo con questa rapidità. Hanno nidificato e in due anni hanno proliferato. In questa parte di costa ce ne saranno migliaia, centinaia e centinaia nell’acqua dolce della riserva. Ne abbiamo portati via una trentina con l’impiego delle nasse. Non è tanto ma è un inizio».

