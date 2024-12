CERVETERI – I ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale dei Giovani di Cerveteri protagonisti di una mattinata di solidarietà in favore della popolazione in difficoltà. La delegazione si è riunita di mattina presso largo Almunecar di fronte a un noto market per raccogliere prodotti per l'igiene personale. «I nostri giovani, con i loro sorrisi e la loro voglia di mettersi a disposizione della città non si sono tirati indietro per le persone più in difficoltà», è arrivato il commento della vicesindaca e assessora alle Politiche culturali Federica Battafarano. A promuovere l’iniziativa in particolare Francesca Mastroiaco, consigliere comunale dei giovani con la collaborazione naturalmente degli altri “colleghi”.

Non sono da escludere nuove raccolte sempre per i cittadini più bisognosi da parte di un gruppo volenteroso che si è formato da poco ma che si sta facendo già riconoscere in chiave positiva sul territorio etrusco per la generosità nei confronti delle famiglie più in crisi.

