Facchini di Santa Rosa, prima della cene in piazza, tutti a tavola, ma a Capodimonte. Si tratta del primo appuntamento conviviale per i facchini, venerdì, presso lo stand della sagra del coregone, organizzata dall’Associazione culturale di promozione sociale Franco Grossi a Capodimonte. I facchini si ritrovano per una serata all’insegna della convivialità e della buona tavola ed è l’avvio di una serie d’appuntamenti che si snoderanno per tutto il mese di agosto, per culminare, la sera del 3 settembre con il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Fra gli impegni, immancabili le attese cene in piazza, quest’anno dal 22 al 25 agosto, la messa dedicata ai Facchini e alle loro famiglie il 29 agosto, quindi, la prova generale il 30 agosto, quest’anno eccezionalmente di sera e l’immancabile cena tecnica il 31 agosto. Il 2 settembre, la partecipazione al corteo storico e quindi, la sera del 3, per l’ultimo passaggio di Gloria.