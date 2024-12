CERVETERI – Giornata all’insegna della letteratura domani con la presentazione di “I delitti del Mugnone”, il 16° libro di Daniela Alibrandi. Un’opera uscita in libreria da pochi giorni. L’evento si terrà alle 17.30 presso la Necropoli della Banditaccia nell’area antistante la sala Mengarelli. L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia con la preziosa disponibilità del direttore del Vincenzo Bellelli, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune, si inserisce nel progetto “Sulla strada degli etruschi”, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, con il supporto organizzativo dell’associazione culturale Archeothéatron di Desirèe Arlotta. Un progetto che si pone l’obiettivo di valorizzare i siti e i tesori archeologici e paesaggistici del territorio, attraverso manifestazioni culturali e artistiche di grande spessore e rilievo. «Basta ricordare gli affollati e acclamati incontri – ricordano gli organizzatori - presso la Tomba delle Cinque Sedie e all’interno del Criptoportico della Villa di Pompeo, nonché nella Necropoli di Tarquinia». I delitti del Mugnone rispecchia in pieno la sostanza dell’MDCrime, con la fusione armoniosa dei tre stili portanti del giallo, del thriller e del noir, facendo partecipare il lettore alle indagini per la soluzione del delitto, immergendolo nella mente dell’assassino e nella disperazione delle vittime, scuotendolo con improvvisi e inaspettati colpi di scena in una crescente suspense. Presentazione del libro, affidata alla speaker tv Alessandra De Antoniis. Ad arricchire l’incontro la presenza del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio. La prenotazione è obbligatoria per l'ingresso gratuito all'evento e va comunicata ai seguenti riferimenti: al numero 3494055382 o alla mail archeotheatron.ass@gmail.com.

