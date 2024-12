CERVETERI – Due biciclette donate ai bambini di famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate. La generosità è dell’associazione Asd Cinghialones presente ieri mattina alla Festa dell’Olio Nuovo con il proprio stand. Un piccolo ma importante gesto di solidarietà da parte degli sportivi alla presenza della sindaca, Elena Gubetti e della vice, Federica Battafarano. Le biciclette professionali sono state affidate ai servizi sociali che provvederanno ora a consegnarle ai bambini selezionati. Festa proseguita poi in centro con un calendario ricco per l’evento tradizionale giunto a soffiare le sue 15 candeline che proseguirà anche oggi.

