LADISPOLI – Vanno e vengono, in alcuni periodi si perdono le loro tracce, poi gli ungulati tornano a prendere possesso delle aree verdi. Come l’altra sera, nel quartiere Miami, con una residente, Alessandra, che li ha fotografati rilanciando l’allarme sui social. In pieno pomeriggio gli ospiti hanno risalito le sponde del fosso Vaccina posizionandosi in un terreno pubblico a caccia di rifiuti o avanzi di cibo. C’erano due adulti almeno con alcuni piccolini. Una famigliola di cinghiali circa un mese e mezzo fa aveva rincorso un passante con il suo cagnolino ma per fortuna dopo pochi metri aveva desistito dal rincorrerlo. Un fenomeno però che torna a preoccupare la popolazione perché questi animali selvatici si riproducono con una certa frequenza. La Regione di recente, in accordo con Città Metropolitana di Roma Capitale, ha stanziato dei fondi per i danni alle coltivazioni agricole provocati dai cinghiali. Il sostegno con reti elettrificate è rivolto a chi gestisce terreni destinati a frutteti, orti, prati da sfalcio e altre colture. Una volta installate e collaudate, la responsabilità per la manutenzione ordinaria delle recinzioni sarà interamente a carico del richiedente. Ma è in città che si teme l’invasione come del resto avvenuto in passato e in questo caso le recinzioni sarebbero vane.

