TARQUINIA - «I Care – Mi sta a cuore» è il titolo scelto dall’Ufficio di pastorale giovanile per la tradizionale via Crucis cittadina che avrà luogo a Tarquinia venerdì 15 marzo, dopo quella che si è già svolta martedì a Civitavecchia.

Il tema ha lo scopo di riproporre lo slogan di don Lorenzo Milani nel contesto delle problematiche che la via Crucis intende portare all’attenzione con la riflessione e la preghiera. Quel “mi sta a cuore” vuole sottolineare quanto ogni problematica che è stata accostata ad ogni “tappa” del doloroso cammino di Gesù verso il calvario sia importante, deve essere ad esso dato il giusto interesse, allo scopo di farlo diventare oggetto di riflessione, un qualcosa che possa “essere a cuore” ad ogni partecipante.

Dal problema ambientale al bullismo, dal tema sempre troppo attuale della violenza sulle donne al fenomeno degli hikikomori: questi sono alcuni dei temi toccati nelle riflessioni delle quattordici stazioni.

Problemi verso i quali a volte c’è un atteggiamento di indifferenza, o in altri casi di passiva rassegnazione, in quanto impotenti o in attesa dell’intervento più competenti.

La Via Crucis di Tarquinia vedrà la sua partenza alle ore 21 dalla Chiesa di San Leonardo per concludersi in Duomo.

