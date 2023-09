I carabinieri intervengono per sedare una lite e trovano armi e droga. Il fatto è accaduto giovedì scorso quando i militari sono stati chiamati per sedare una lite tra due giovani nel centro di Gallese. Giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato e perquisito i soggetti coinvolti nella lite, tra cui il giovane di 27 anni.

Durante la perquisizione personale, è emerso che il 27enne aveva addosso due pistole a salve di tipo revolver, prive del tappo rosso. Il giovane è stato trovato in possesso di munizionamento, circa 3,40 grammi di marijuana e una strumentazione utilizzata per il confezionamento di dosi di droga.

I militari della stazione di Gallese hanno quindi proceduto all'arresto del giovane per detenzione abusiva di munizionamento e alterazione di pistola a salve, reati che potrebbero comportare una pena fino a 4 anni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato denunciato a piede libero alla procura di Viterbo, che dovrà valutare il caso e decidere gli eventuali provvedimenti da prendere.

I carabinieri sottolineano come la detenzione di armi e munizioni abusiva rappresenti un grave problema, in quanto pone a rischio la sicurezza pubblica e può favorire lo sviluppo di situazioni di violenza e criminalità. Inoltre, il possesso e lo spaccio di sostanze stupefacenti sono reati che vanno contrastati con fermezza, in quanto danneggiano la salute e la società nel suo complesso.

Invece i militari della stazione di Monterosi, nel corso di specifico servizio, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne di nazionalità romena che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, era stato trovato in possesso di grammi 400 di hashish, nascosta nel cofano posteriore dell’autovettura.

L’uomo è stato portato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.