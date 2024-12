NEPI – La solidarietà viaggia sulla tratta Tuscia–Faenza.

Nella giornata di sabato 2 dicembre una delegazione dell’asd Gitanti Nepesini si è infatti recata fino a Faenza per consegnare sei biciclette destinate ad altrettanti bambini che le hanno perse con la terribile alluvione che ha flagellato l’Emilia Romagna.

La raccolta fondi è stata effettuata in occasione della manifestazione “Segnali di Civiltà”, che si è svolta a Nepi con l’intento di educare i ragazzi al rispetto della segnaletica stradale.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede della società ciclistica Faentina, duramente colpita dall’alluvione, alla presenza del presidente Raffaele Babini e dell’assessore allo Sport del Comune di Faenza, che con ospitalità e commozione hanno fatto gli onori di casa al presidente dell’asd Gitanti Nepesini, Luciano Menghini, e tutta la delegazione giunta da Nepi.

«Un piccolo gesto di solidarietà che comunque ci riempie di gioia», è il commento dei “Gitanti” che, per l’occasione, non ha mancato di ringraziare quanti hanno contribuito con un’offerta, e l’amministrazione comunale di Nepi per il supporto all’iniziativa».

