ALLUMIERE - "È stata una giornata meravigliosa all'insegna del rispetto, della cura e della valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico. Una giornata in cui i bambini, per la prima volta, hanno sentito parlare di Allume e si sono appassionati alla loro storia del passato". Ad esprimersi così la presidente dell'associazione Il Cammino dell'Allume, Lara Sgamma, dopo l'ottimo riscontro ottenuto dall'iniziativa: "Prendiamoci cura del nostro bosco: piccoli ecologisti crescono", promossa dall'associazione Il Cammino dell’Allume e riservata ai più piccoli, che si è svolta sabato pomeriggio.

"All'evento hanno partecipato sessantatre bambini dai 5 ai 10 anni e, accompagnati dalle guide, hanno percorso il monumento naturale con un entusiasmo che dovrebbe contagiarci tutti. La merenda collettiva è stata una bella sorpresa anche per noi adulti: abbiamo trovato una merenda d'altri tempi nel vero senso della parola.

Pane e pomodorini, pane sale e olio, pane burro e marmellata, "picio" con la cioccolata spalmabile: tutto rigorosamente bio. C'era anche l'acqua con la Frizzina: è stato un vero tuffo nel passato.

Le ragazze che hanno organizzato la merenda hanno spiegato ai bambini che prima non esistevano le merendine confezionate e che i loro genitori avevano queste "sane" abitudini che dovrebbero seguire anche loro. Insomma è stata una giornata super". La merenda collettiva è stata offerta dall'amministrazione comunale, presso il cortile del Palazzo Camerale.

La presidente Lara Sgamma e tutta l'associazione Il Cammino dell'Allume ringraziano "i genitori che hanno avuto fiducia in noi e che si sono mostrati sensibili ad una tematica sempre attuale: il rispetto dell'ambiente. Grazie a tutto il gruppo dell'Aps Il Cammino dell'Allume per aver messo in piedi una grande squadra che non si ferma mai davanti a nulla. Grazie alle fantastiche donne che ci hanno preparato una merenda d'altri tempi e grazie a questi meravigliosi 63 gnomi che ci hanno regalato tante emozioni. Buon cammino bimbetti belli". Questo evento è stato uno dei tanti appuntamenti facenti parte del calendario della due giorni della "Festa d'Autunno Anteprima" che si è svolta sabato e domenica è che è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, l'Università Agraria, l'associazione Il Cammino dell'Allume ed è stata sostenuta da Arsial e Regione Lazio.

