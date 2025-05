TOLFA - Da anni al servizi di Tolfa e dei tolfetani: i volontari della Prociv Italo Ciambella, Antonio Sestili, Franco Fochetti, Alberto Costantini sono un esempio per tutti di volontariato, di spirito di condivisione, di voglia di fare e di rendere bello il paese, ma anche di voler far felici gli altri; sono sempre pronti e in prima linea sia come Prociv, ma anche come volontari per aiutare le associazioni a pulire, a riordinare, a creare e a fare i lavori duri. Amici da semmpre loro 4 lavorano e percorrono la stessa strada di altri due grandi uomini e volontari che sono prematuramente scomparsi Antonio Filabozzi e Vittorio Ferlicca e continuano a fare per il bene di tutti in loro nome. Sono stati h24 in prima linea durante il covid, sono sempre al servizio delle associazioni, del comune e della Proloco; sono operosi e tuttofare e insieme sono una forza della natura. Tolfa deve molto a loro che continuano a prodigarsi instancabilmente.

Nell’intervista i racconti di questi 4 eccezionali angeli del paese, che colgono anche l’occasione per ricordare i loro amici lassù e per esortare i giovani a fare volontariato e a impegnarsi per rendere più bello e pulito il paese; il loro è anche un appello a tutti ad “Entrare nel nostro gruppo di Protezione Civile: abbiamo un giovane presidente, Antonio Morra che è un ragazzo straordinario e attivo e sono entrati anche altri giovani: ragazzi venite, Tolfa ha bisogno dell’aiuto di tutti”.

