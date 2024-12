CIVITAVECCHIA – È diretta al porto di Civitavecchia, assegnato dalle autorità italiane, la nave Humanity 1 che questa mattina ha soccorso 60 migranti in acque internazionali al largo della Libia, mentre si trovavano su una barca in difficoltà.

«La barca in vetroresina era sovraffollata, scoperta nelle prime ore del mattino – hanno raccontato i volontari – i sopravvissuti sono deboli, ma la loro salute è stabile. L'equipe medica di Humanity1 si sta prendendo cura di loro. Le autorità italiane hanno designato Civitavecchia, a 953,78 km di distanza, come porto sicuro per gli sbarchi dei migranti». A bordo ci sarebbero diverse donne, tra cui una incinta, bambini e minori non accompagnati. Salvato anche un gatto che era sulla piccola imbarcazione in vetroresina.