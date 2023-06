CIVITAVECCHIA – Quarta nave Ong diretta a Civitavecchia da inizio anno. Dopo la Aita Mari, battente bandiera spagnola, Life Support battente bandiera panamense e Ocean Viking a quanto pare il Governo avrebbe indicato il porto cittadino come destinazione per la Humanity 1, battente bandiera tedesca. La nave si trova a nord della Libia e nei giorni scorsi avrebbe tratto in salvo 30 persone a bordo di un gommone sovraffollato: tra loro ci sono quattro donne e 11 minori, compreso un neonato di due mesi. Non è ancora stato definito il momento esatto dell’arrivo a Civitavecchia.

